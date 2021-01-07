Boğaziçili öğrencinin eyleme götüremediği pankartı annesi sosyal medyadan paylaştı

07 Ocak 2021 Perşembe, 12:09

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’li Melih Bulu'nun atanmasına yönelik bir dizi eylem gerçekleştirildi. Eylemler sırasında öğrenciler tarafından açılan pankartlar da gündem oldu.

Boğaziçili bir öğrenci ise üniversite kapısına kelepçe vurulmasına gönderme yaptığı pankartını polis araması nedeniyle eyleme götüremedi. Bunun üzerine öğrencinin annesi söz konusu pankartı sosyal medyadan paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi kızım akşamdan özene bezene hazırladığı pankartı, polis araması yüzünden bugünkü protestoya götüremedi. Bence burada daha çok kişi görür."