Boğaziçili öğrencinin eyleme götüremediği pankartı annesi sosyal medyadan paylaştı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, üniversite kapısına kelepçe vurulmasına gönderme yaptığı pankartını polis araması nedeniyle eyleme götüremedi. Bunun üzerine öğrencinin annesi söz konusu pankartı sosyal medyadan paylaşarak "Bence burada daha çok kişi görür" dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’li Melih Bulu'nun atanmasına yönelik bir dizi eylem gerçekleştirildi. Eylemler sırasında öğrenciler tarafından açılan pankartlar da gündem oldu.
Boğaziçili bir öğrenci ise üniversite kapısına kelepçe vurulmasına gönderme yaptığı pankartını polis araması nedeniyle eyleme götüremedi. Bunun üzerine öğrencinin annesi söz konusu pankartı sosyal medyadan paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi kızım akşamdan özene bezene hazırladığı pankartı, polis araması yüzünden bugünkü protestoya götüremedi. Bence burada daha çok kişi görür."
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Assange'ın kefalet talebi reddedildi
Video Haberler
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Assange'ın kefalet talebi reddedildi