Boğaziçililer 'Onur Yürüyüşü' gerçekleştirdi

21 Ocak 2021 Perşembe, 16:10

"Kayyum rektör istemiyoruz" diyen Bogaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, bugün de sabah saatlerinde Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına arkalarını döndü.

Boğaziçili öğrenciler de öğlen kampüsteki nöbetlerine başladı. Öğrenciler daha sonra "Onur Yürüyüşü" adını verdikleri eylemlerini gerçekleştirdiler. Öğrenciler yürüyüş sırasında, "Transfobik rektör istemiyoruz, homofobik rektör istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

"NE YANLIŞIZ NE DE YALNIZ"

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada ise, "Tam 20 gündür akademisyeni, emekçisi, öğrencisi ve mezunuyla tüm Boğaziçi bileşenleri olarak bizler topyekün bu antidemokratik atamaya karşı omuz omuza mücadele veriyoruz. Çünkü biz bu kayyumu bir öncekinden tanıyoruz. 2016’da okulumuzda yapılan seçimlerde oyların %86’sını alarak rektör seçilen Gülay Barbarosoğlu’nun görevinin başına geçmesi engellenmişti. Yerine atanan Mehmed Özkan’nın kayyum olarak yaptığı ilk icraatlarından biri 2017 senesinde BÜLGBTİ+’nın yürütücülüğünü üstlendiği Hande Kader Bursunu, tüm gereklilikler tamamlanmış olmasına rağmen iptal etmekti. Aynı sene yandaş medyada hedef gösterilen Kuir Performans gecesi kayyumluk tarafından iptal edilmeye çalışıldı. Boğaziçi Onur Yürüyüşleri emniyet amirlerinin “Müdahale ederiz!” tehditlerinin sonucu olarak 2017’den itibaren Güney Kampüse sıkıştırıldı. Halihazırda saldırı altında ve yetersiz olan cinsiyetsiz tuvaletlerin sayısı gitgide azaltıldı.

Biz, Boğaziçili LGBTİ+’lar ve kadınlar olarak, her şeyin farkındayız. Başta Boğaziçi olmak üzere üniversitelerdeki mücadelelerin takipçisi, iradeleri gasp edilen halkların, sesleri kesilen muhalif basının, emek sömürüsüne karşı mücadele eden işçilerin ve emekçilerin de destekçisiyiz. Bugün Hisarüstü’nü, Boğaziçi’yi, akademik özgürlükleri, medyayı, yerel yönetimleri, halkların iradelerini abluka altına alanlar elbet bir gün gidecekler; biz, tüm adaletsizliklere karşı yılmadan mücadele edenler olarak, burada kalacağız.

Ne fobileriniz ne tacizleriniz ne de tehditleriniz bizi yıldıramayacak. Çünkü ne yanlışız ne de yalnız! Ve biliyoruz ki: “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

Öğrenciler, Sibel Can'ın 'Padişah' şarkısının sözlerini uyarladıkları 'Kayyumşah' şarkısını söyledi. Şarkıda şu sözler yer aldı:

"Üstüme gelme madilerim,

Beni temsil edemez bilirim

Kayyumdan rektör olamaz

Seni bir eylemle rezil ederim

Korkmuyorum sana direnmeye ben,

İnatçıyım, derdim çok/Atanmış çok seçilmiş yok

Dostum çok hiç vazgeçmem yok

Ah ne zaman, istifan ne zaman

Neler çektik atanmıştan/kayyumlardan

Sen mi yaman biz mi yaman?

Bu devirde kimse sultan değil

Hükümdar değil bezirgan değil

Bu kadar güvenme hiç kendine

Kimse şah değil padişah değil."