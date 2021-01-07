Boğaziçililere feci darp: 'Polis aracından aşağı atıldı'
Emniyet'teki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin feci şekilde darp edildiği öğrenildi. Avukat Engin Kara "Müvekkilimi aracın kapısından aşağıya atmışlar. Kafasını kapıya çarpmış, elleri kelepçeli olduğu için yere düşmüş" dedi.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden, toplamda 36 öğrenci gözaltına alınmıştı.
Salı günü ev baskınlarıyla gözaltına alınan 23 öğrenci bugün Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi. Öğrencilerin Savcılıktaki ifade işlemleri sona erdi. Kararın açıklanması bekleniyor.
Adliye öncesinde sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin darp edildiği ortaya çıktı.
(Emrecan Konyalı'nın bilekleri)
TERS KELEPÇE VE DARP
Müvekkili Emrecan Konyalı'nın araçtan itildiğini belirten avukat Engin Kara, "Hastaneye girerlerken ters kelepçeye itiraz ettikleri için öğrencileri darp etmişler. Müvekkilimi aracın kapısından aşağıya atmışlar. Kafasını kapıya çarpmış, elleri kelepçeli olduğu için yere düşmüş. Aşağı yukarı bütün öğrenciler aynı sırada darp edilmiş" dedi.
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