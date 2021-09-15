15 Eylül 2021 Çarşamba, 00:01

“Görünüşte sıradan” insanların kişisel cevherini keşfetmede keskin bir göz, bunu aktarmada usta bir kalem Artun Ünsal. Yıllar önce başlattığı “sıradan insan portreleri”nde yepyeni bir toplam Boğaz’ın İnsanları - Boğaziçi’nde Tanıdık Yüzler.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan kitabında çeyrek asırdan fazla bir süredir Çengelköy sakini Ünsal, Üsküdar’dan Paşabahçe’ye yer yer Beyoğlu, Ortaköy ve Beşiktaş’a uğrayarak balıkçısından çiçekçisine, halatçısından dişçisine, mimarından pastanecisine kırk dört “sıradan insan” portresi çiziyor okuyuculara.

Belki yanımızdan geçen, belki dükkânından alışveriş yaptığımız insanlar bunlar, aslında hepsini yakından tanıyoruz. Günlük hayhuy içinde hem var hem yoklar... Ama artık varlar!

Artun Ünsal’ın kaleminden bir küçük insanlar fotoğrafhanesi, Boğaz’ın İnsanları. Ara Güler’in söylediği gibi: “Hayat dediğin, küçük adamların hikâyesidir.”

Boğaz’ın İnsanları - Boğaziçi’nde Tanıdık Yüzler / Artun Ünsal / Kırmızı Kedi Yay. / 288 s. / 2021.