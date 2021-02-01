Boğaziçi'nde yeni gözaltılar

01 Şubat 2021 Pazartesi, 16:48

Video: Nagihan Yılkın

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, AKP'li Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar yaklaşık 1 aydır devam ediyor.

Son olarak, gözaltına alınan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bir çağrıda bulunarak, tutuklanan arkadaşları için bugün üniversitenin Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Üniversite önünde toplanmak isteyen öğrencilere polis izin vermedi, okulun önü polis barikatı ile kapatıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan paylaşıma göre, Etiler'de toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrencinin gözaltında olduğu belirtiliyor.





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SALDIRI YAPILDI, GÖZALTILAR VAR, TAM SAYI BİLİNMEMEKLE BERABER ABLUKA SÜRÜYOR!

NE BİRLİĞİMİZE NE DAYANIŞMAMIZA GÜCÜNÜZ YETER!

KAYYUMA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!#BoğaziçiAblukada — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) February 1, 2021





OKULUN ÖNÜNE POLİS BARİKATI, KESKİN NİŞANCI

Öte yandan basın açıklaması için çağrının yapıldığı Güney Kampüs girişini polis barikat ile kapattı. Öğrencilerin giriş ve çıkış yapmalarına izin verilmiyor.

Polisin civardaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirmesi de dikkat çekti.





Güney Kapı'nın karşısındaki binaların çatısında keskin nişancılar bekliyor! #BundanSonrasıBizde pic.twitter.com/8nedv19qbe — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) February 1, 2021

VALİLİK YASAKLAMIŞTI

İstanbul Valiliği bugün Boğaziçi Üniversitesi önünde öğrencilerin çağrısıyla yapılması planlanan eylemlere ilişkin açıklama yapmış, Beşiktaş ve Sarıyer'deki gösteri ve miting yasağının 5 Şubat'a kadar süreceğini duyurmuştu.



