Boğaziçi Üniversitesi'ne dünya çapında destek

25 Şubat 2021 Perşembe, 17:41

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protesto eylemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden pek çok kişi çeşitli dillerde "Aşağı Bakmayacağız" diyerek Boğaziçi eylemlerine destek mesajı paylaştı.

Destek mesajlarının yer aldığı video Boğaziçi Dayanışması isimli sosyal medya hesabından "Dünyanın birçok yerinden direnişimize destek mesajları geliyor. Aşağı Bakmayacağız diyerek bize ses olan ve dayanışmayı büyüten dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla kazanacağız" ifadeleri ile paylaşıldı.

İşte o video: