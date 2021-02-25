Boğaziçi Üniversitesi'ne dünya çapında destek
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protesto eylemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden pek çok kişi çeşitli dillerde "Aşağı Bakmayacağız" diyerek Boğaziçi eylemlerine destek mesajı paylaştı.
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protesto eylemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden pek çok kişi çeşitli dillerde "Aşağı Bakmayacağız" diyerek Boğaziçi eylemlerine destek mesajı paylaştı.
Destek mesajlarının yer aldığı video Boğaziçi Dayanışması isimli sosyal medya hesabından "Dünyanın birçok yerinden direnişimize destek mesajları geliyor. Aşağı Bakmayacağız diyerek bize ses olan ve dayanışmayı büyüten dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla kazanacağız" ifadeleri ile paylaşıldı.
İşte o video:
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok