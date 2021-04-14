Bulu’nun rektör atanmasıyla başlayan Boğaziçi eylemleri 100 günü geride bıraktı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

2015 yılında AKP İstanbul 1’inci bölge milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından başlayan Boğaziçi direnişinde meslektaşlarının ve öğrencilerinin her zaman yanında olan Prof Dr. Yaman Barlas, “Yaşanan süreç gözler önünde. Rektör ataması, yeni fakültelerin açılması ve dekan atamaları... Bizler bu yaşanılanları yorulmadan, vazgeçmeden devam ediyoruz. Sadece bizler değil. Boğaziçi mezunları ve öğrenciler tarafından da protestolar devam ediyor. Kamuoyunun da bildiği gibi süreçle ilgili açtığımız davalar var. Onları da takip ediyoruz. Bizler aynı kararlılık ve inançla karşı çıkmaya devam edeceğiz. ‘Zaman geçiyor, vazgeçmeyecek misiniz?’ diye merak edenler olabilir. Hayır, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

MÜCADELEYE DEVAM

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Y.S. ise “Açıkçası bizler bu yola çıkarken mücadelemizin bu kadar büyüyeceğini, sahiplenileceğini tahmin etmiyorduk. Ancak gücümüzü haklılığımızdan aldığımızın farkındaydık. Bugün (dün) eylemliliklerimizin, direnişimizin 100’üncü günü. En önemli talebimiz olan Melih Bulu’nun istifası halen gerçekleşmiş değil. Bizler değil 100 gün, bin gün de geçse taleplerimiz kabul edilinceye kadar yorulmadan mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sosyoloji bölümü öğrencisi E.S. de yaşadıkları sürecin zorlu olduğunu ancak kendilerine birçok yeni şey öğrettiğini belirtti. E.S., “Öncelikle bizi yalnız bırakmayan başka üniversitelerden arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bizimle beraber darp edilip, bizimle beraber göz-altına alındılar. Bazıları hakkında idari soruşturmalar başlatıldı. Bu süreç hepimiz için zorluydu. Ancak birbirimize kenetlenince her şeyin üstesinden birlikte geldik. Taleplerimiz kabul edilinceye kadar protestolara devam edeceğiz. Yorulmak, pes etmek yok” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN AKADEMİSYENLERE DESTEK



Öğrencilerin destek verdiği eylemde akademisyenler Boğaziçi direnişinin 100’üncü günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Endüstri Mühendisliği öğretim görevlisi Kuban Altınel’in okuduğu açıklamada “Bugün 13 Nisan Salı. Direnişimizin 100. gününde sizlere basının ve mezunlarımızın alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği kampusumuzdan sesleniyoruz. 100 gün önce üniversitemize demokratik olmayan yöntemlerle bir rektör atandı. Bu atamaya ve beraberinde gelen uygulamalara neden karşı olduğumuzu çeşitli vesileler ile kamuoyuyla paylaşıyoruz. Geçen 100 gün içinde bir kamu üniversitesi olan üniversitemizin tüm ilkeleri ve değerleri göz ardı edilerek kurumumuz tahrip edildi, edilmeye devam ediyor” denildi. Direnişin ilk gününden bugüne kadar yapılanların anlatıldığı basın açıklamasında talepler bir kez daha sıralandı.

‘BULUSUZLUK ÖZLEMİ’

Güney Kampüs’te bir araya gelen akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar “Melih Bulu rektörümüz değildir” diyerek istifa taleplerini yineledi. Akademisyenler tarafından kurulan Bulusuzluk Özlemi grubunun da sahne aldığı eylem renkli görüntülere şahit oldu.

100 GÜNÜN BİLANÇOSU



2 Ocak 2021: Prof. Dr. Melih bulu’nun rektörlüğe atanması Resmi Gazete’de yayımlandı.

3 Ocak: Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!” başlıklı bildiri yayımladı.

4 Nisan: Akademisyen ve öğrencilerin kampusta düzenledikleri protesto eylemine polis saldırıp okulun kapısına kelepçe taktı.

5 Ocak: Sabah saatlerinde eyleme katılan 17 öğrenci evleri basılarak gözaltına alındı. Bu sayı akşam saatlerine kadar 22’ye yükseldi. Gözaltındaki öğrenciler çıplak aramaya direndikleri için darp edildiklerini açıkladı.

6 Ocak: Sabaha karşı 14 öğrenci daha gözaltına alındı.

9 Ocak: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eylemlere katılan öğrencileri hedef aldı. Protestolar devam ederken akademisyenler her gün rektörlük binasına sırt döndü. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında Boğaziçi’ne destek eylemleri düzenlendi. İstanbul Kadıköy’de düzenlenen eylemlerde onlarca kişi gözaltına alındı.

28 Ocak: Öğrenciler, “kayyumluk” adını verdikleri rektörlük binası önünde çadır kurmak isteyince özel güvenlik zor kullandı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

29 Ocak: Üniversitede düzenlenen sergi, sosyal medyada hedef gösterildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla soruşturma açtı ve gözaltına alınan öğrencilerden 2’si tutuklandı.

8 Şubat: 147 yazar, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişin yanındayız. Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceğiz” açıklaması yaptı.

24 Şubat: Rektörlük, Bulu ile görüşmek için bekleyen öğrencilerine soruşturma başlattı.

25 Mart: Güney Kampus’tan Kuzey Kampus’a geçmeye çalışan 4 öğrenci LGBT bayrağı taşıdıkları için polisler tarafından keyfi şekilde gözaltına alındı. Gözaltı sayısı daha sonra 24’e yükseldi.

Gözaltına alınan, tutuklanan öğrenciler hakkında iddianameler yazıldı, onlarca yıl hapisleri istendi. Bazı öğrenciler yargıç karşısına çıktı. Şu anda tutuklu öğrenci bulunmuyor.