Boğulma vakaları artıyor: Şanlıurfa'da iki genç hayatını kaybetti

25 Temmuz 2021 Pazar, 18:05

Edinilen bilgiye göre kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında, göle giren iki genç bir süre sonra kayboldu. İki kişinin kaybolduğunu fark eden yakınlarının bağrışmalarını duyanlar yardıma koştu. Ele ele veren vatandaşlar iki kişiyi bulmak için zamanla yarıştı.

2 KİŞİ DE KURTARILAMADI

Arama çalışmaları bölgede bir vatandaş tarafından görüntülendi. İki kişi bulunduktan sonra olay yerine gelen ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak ikisi de çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı