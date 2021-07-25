Boğulma vakaları artıyor: Şanlıurfa'da iki genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında, göle giren iki genç bir süre sonra kayboldu. İki kişinin kaybolduğunu fark eden yakınlarının bağrışmalarını duyanlar yardıma koştu. Ele ele veren vatandaşlar iki kişiyi bulmak için zamanla yarıştı.
2 KİŞİ DE KURTARILAMADI
Arama çalışmaları bölgede bir vatandaş tarafından görüntülendi. İki kişi bulunduktan sonra olay yerine gelen ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak ikisi de çabalara karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Video Haberler
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
- Şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri çıkardı
- Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
- Yıldırım düşen ev küle döndü
- Yaşarken helvasını yedi
- Minibüs traktöre çarptı: 7 yaralı
- Kazayı unuttu eşya derdine düştü
- Taksinin şöförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
- Özel güvenlik kıyafeti giyip iş yerini soydular
- 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Harvard'lı bilim insanından kritik Türkiye uyarısı
- İflas kararının gerekçesi: Erdoğan'ın güvenliği yok
- Körfez turkuaz renge büründü
- Erdoğan artık gündemi belirleyemiyor
- Peker'in oğlunun pasaportu iptal edildi
- Bakanlıktan 81 ile gitti! Yeni kural ve cezalar geliyor
- KKTC'de sert tepki
- 'Vaka sayısını düşürmenin tek bir yolu var'
- Canlı yayında birbirlerine girdiler: Adam mısın sen?
- Gladyator filmi oyuncusu Fethiye'de ölü bulundu