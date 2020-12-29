Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı

29 Aralık 2020 Salı, 09:46

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "2020 yılı tüm branşlarda olduğu gibi boksta da maalesef Covid-19'un etkisi altında geçti. Bizim bu yılın başlangıcında ana hedefimiz Avrupa ve dünya kota müsabakalarında başarılı olup, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabileceğimiz en fazla sporcuyla katılarak ülkemize madalyalar kazandırmaktı" dedi.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 yılını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Birçok organizasyonun koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Başkan Eyüp Gözgeç, "14-18 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da 33'üncü Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nı düzenledik. Milli takımımız burada 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. 64'üncü Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası 33 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen turnuvayı milli takımımız 1 altın, 2 bronz madalya ile tamamladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın, İngiltere'nin başkenti Londra'da 14-24 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Ancak Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'ta oynanan müsabakaların ardından müsabakalar durduruldu. Son açıklamalara göre Avrupa kota müsabakalarının 2021 yılı 22-26 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Londra'da yapılan müsabakalarda erkekler 52 kilogram sporcumuz Batuhan Çiftçi, Tokyo Olimpiyat Oyunları için vize aldı. Erkekler 57 kilogram sporcumuz dışında tüm sporcularımız müsabakalara kaldığı yerden devam edecek" diye konuştu.