Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı

03 Ağustos 2021 Salı, 20:38

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AKP'li üyelere çay fırlattı.

Özcan, bugün toplanan belediye meclisinde dilek temenni olarak kimseye söz verilmemesine tepki gösteren AKP'li üyelere, "Sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için. Alın size çay" diyerek çay fırlattı.

Özcan, bunun ardından birleşimi kapattı.