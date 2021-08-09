Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:54

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Şerefsiz" diyen ve Özcan'ın Afganlara yönelik ifadelerine tepki gösterirken "Gece gündüze kadar göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Göstereyim mi dünyada. 5 kuruş için 5 lira için 10 lira için hangi işleri yapmıyorlar. Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak karılar çıkıyor. Bizim ülkemiz savaşla bozulmuşsa sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" diyen Sunatullah Saadat'a, sosyal medyada çok sayıda tepki gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Sunatullah Saadat hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"SUÇ UNSURU İÇERDİĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Başsavcılık açıklamasında, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.