Bolu, eksi 29,7 dereceyle en soğuk il oldu
Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29,7 dereceyle Gerede ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili sıfırın alında 29,7 dereceyle Bolu’nun Gerede ilçesi olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gerede Samat Köyü İstasyonunda hava sıcaklığı eksi 29,7 derece olarak ölçülürken Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 29 dereceyle ikinci sırada yer aldı.
Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 26,6 derece ile Sivas’ın İmranlı ilçesi olurken, burayı eksi 25,5 derece ile Bolu’nun Dörtdivan ilçesi takip etti.
Soğuk havanın etkisinde kalan Bolu’da, göllerin yüzeyleri buzla kaplandı.
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