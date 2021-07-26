Bolu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak istikametinde seyreden Muammer Ş. yönetimindeki 10 UU 417 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü mevkisinde takla atarak devrildi.
Sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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