Bolu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

AA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:29
Bolu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak istikametinde seyreden Muammer Ş. yönetimindeki 10 UU 417 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü mevkisinde takla atarak devrildi.

Sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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