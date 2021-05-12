Bolu'da 'uyurgezer' olduğu iddia edilen genç 3. kattan düştü
BOLU'da, uyurgezer olduğu iddia edilen Rüya K. (18), 3'üncü kattaki evlerin penceresinden düşünce yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1451 Sokak'ta meydana geldi. Uyurgezer olduğu öne sürülen Rüya K., ailesiyle yaşadığı evde, odada uyuduğu sırada açık olan pencereden düştü.
3'üncü katın penceresinden otomatik garaj kapısına çarparak düşen Rüya, yaralandı. Durumu fark eden komşular, sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rüya K., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rüya K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay Yeri İncele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rüya K.'nin düştüğü evde araştırma yaptı.
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