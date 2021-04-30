Bomba imha uzmanına, 'Patlatmayın o bizim' diye seslendi
Yol kenarına bırakılan valizi fünyeyle patlatmak üzere bölgeye gelen bomba imha ekibi, "Durun patlatmayın o bizim" sesi üzerine işlemi durdurdu.
Erzurum-Iğdır karayolunun Yaycı köyü mevkiinde bugün saat 09.00 sıralarında yol kenarına bırakılan valizi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Emniyet şeridi çekerek bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bomba imha uzmanı çağırdı.
Gelen bomba uzmanı valizi fünye ile patlatarak imha edeceği sırada bölgeye yakın bir yerde market işleten Sefer Yıldırım, olay yerine gelerek, "Durun patlatmayın o bizim. Hepinizden özür diliyorum. Dün yaşlı annemin evinde kız kardeşlerim temizlik yaptı. Çöp bidonu olamadığı için eski halıfleks, karton ne varsa hepsini ateşe verip yakacaktık. Bugün de attıklarımızdan valiz bomba sanılmış. Ekiplerin hepsi burada. Çok özür diliyorum. Gerçekten mahcup olduk" dedi.
Bunun üzerine bomba imha uzmanın açtığı valizin boş olduğu görüldü. Polislerden defalarca özür dileyen Yıldırım, "Polisimize bir sürü zahmet verdik. Annemin evinden çıkan bu malzemeleri yakacaktık. Yaş oldukları için kurumalarını bekledik" diye konuştu.
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