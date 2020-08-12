Borç 4 büyüklerin kamçısı!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 08:21

Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören dört büyükler 2019-2020 dönemine ait finansal tablolarını bildirdi. Bu bildirimlere göre en futbol şirketleri içerisinde borcu en yüksek olan Fenerbahçe... Sarı lacivertliler 2.9 milyarlık borcuyla ilk sırada yer alırken, 2.7 milyarlık borçla Beşiktaş ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray 2.1 milyar ile üçüncü olurken, 1.1 milyar borcu olan Trabzonspor da 4. basamakta yer aldı.





ŞİRKET BORCU

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1- FENERBAHÇE 2 milyar 892 milyon lira

2- BEŞİKTAŞ 2 milyar 702 milyon lira

3- GALATASARAY 2 milyar 114 milyon lira

4- TRABZONSPOR 1 milyar 184 milyon lira