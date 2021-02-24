Borç 501 milyar TL arttı

24 Şubat 2021 Çarşamba, 02:00

Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alan borç sorunu, son 1 yılda çarpıcı şekilde arttı. Ekonomi politikalarındaki hatalar, yanlış yatırım tercihlerine bağlı finansman sorunu ve Covid-19 salgını, bu süreci olumsuz etkiledi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ocak itibarıyla 1 trilyon 838 milyar TL’ye çıktı. Bu rakam, Aralık 2020’de 1 trilyon 813 milyar TL, Ocak 2020’de ise 1 trilyon 336 milyar TL idi. Buna göre son bir yılda artış 501.2 milyar TL oldu. Ayrıca rakam, Ekim 2020’de 1.9 trilyon lirayı da aşmıştı. Ocak 2021 itibarıyla borç stokunun 811 milyar TL’lik kısmı TL cinsi, 1 trilyon 27 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

DOLARDA ‘REZERV’ DALGASI

Öte yandan mali piyasalar son iki gündür hareketli. Dolar/TL’de ABD tahvillerindeki yükselişlerin etkisi takip edilirken Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemi kapsayan Merkez Bankası rezerv kayıplarına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Dolar/TL dün 7.01-7.10 arasında dalgaladı. Borsa İstanbul ise 1515 puana kadar inerken günü yüzde 2.1 düşüşle kapattı.