Borç batağındaki Çorum Belediyesi 209 milyon TL’ye stat yaptı

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Sayıştay raporlarına göre borç batağında olan, borçlanma konusunda Sayıştay’dan uyarılar alan, Çorum Belediyesi’nin yaptığı statın maliyetinin 209 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay raporlarına göre kendi bütçesi ile stat yapan Çorum Belediyesi'nin borcunun 450 milyona ulaştığı kaydedilmişti. Çorum Belediyesi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çorum Belediyesi’nin stat ile ilgili kamuoyunu yanılttığını, statın belediyenin açıkladığının çok üzerinde bir maliyetle yapıldığını söyledi. Bu nedenle konuyla ilgili CHP Meclis Grubu olarak açıklama yapmak zorunluluğu hissettiklerini kaydeden Yılmaz, belediye yönetimine çeşitli sorular yöneltti.

Yılmaz, statın Çorum Belediyesi’ne maliyetini resmi belge ile açıklarken, belediye yönetimine şunları sordu: “2018 yılı ağustos ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na talep yazısı gönderildi mi? Bu yazıya göre yeni statın öngörülen yapım maliyetinin 81 Milyon 637 bin 710 TL olduğu doğrumu? Bu yazıda yapım maliyetinin üzerine eklenen 108 milyon TL arsa değeri ile birlikte statın toplam maliyetinin 189 milyon 637 bin 710 TL olduğu yazılı. Bu rakamların gerçeklik durumunu belediye yönetimi açıklamak zorundadır. Ayrıca buna 20 milyon TL Spor Toto’dan alınan paranın eklendiği ve toplam maliyetin 209 milyon 637 bin 710 TL olduğu doğrumudur?”