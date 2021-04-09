Öğretmen adayı: 'Borcum var, umudum sizsiniz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım Malatya'da CHP Ekonomi Masası çalışmaları kapsamında esnafın sorunlarını dinledi. Çarşıda ayakkabı satan ve ataması yapılmayan öğretmen olduğunu söyleyen bir gencin, "Sizleri görmek beni mutlu ediyor. Umudumuz sizlersiniz” demesi üzerine Ahmet Akın, "Bu işin peşini bırakmayacağız" karşılığını verdi.
CHP Ekonomi Masası Malatya’ya gelerek dün sokağın nabzını tuttu. Çalışmalar kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım esnafı dinledi. 100 lira borcu yüzünden elektriğinin kesildiğini belirten bir esnaf duruma tepki göstererek pandemi döneminde böyle bir muamelenin olmaması gerektiğini söyledi. Benzer borçlar yüzünden birçok esnafın aynı durumda elektriksiz kaldığını belirten esnaf, elektriğin kesilmemesini bunun yerine ceza uygulanmasını istedi.
“HAKİKATEN DURUMUMUZ İYİ DEĞİL”
Daha önce 2018 yılında yaşanan krizde evini sattığını şimdi de ev kirasını ödeyemediğini söyleyen bir ayakkabı esnafı, “Devlet bize bakmıyor. CİMER’e yazdık, BİMER’e yazdık, belediyeye gittik, destek yok. Gittiği yere kadar götüreceğim, sonra dükkanı kapatacağım. Eğer hakikaten doğru söylüyorsanız Rabb'im de sizi doğrulasın. Tamam bugüne kadar görüşüm belki sizden yana olmayabilir, ama karşı görüşten de değildim. Allah sizden razı olsun. Eğer doğru diyorsanız, Allah da sizi doğrulasın. Hakikaten durumumuz iyi değil” dedi.
“UMUDUMUZ SİZSİNİZ”
Ayakkabıcıda çalışan bir atanamayan öğretmen ise sağlık sigortası ve KYK borcunun olduğunu belirterek, “Bin tane oyum olsa bir tanesini AK Parti’ye vermem. Rezillik, usandık, bıktık yani. Ki benim oyumu vereceğim yer zaten belli. Sizleri görmek beni mutlu ediyor. Umudumuz sizlersiniz” ifadelerini kullandı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise esnafa, “Bu işin peşini bırakmayacağız” diyerek cevap verdi.
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