Atamalarda fizik, kimya, matematik ve biyoloji öğretmenleri yine hüsrana uğradı

07 Mart 2021 Pazar, 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tepki çeken 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimi ve kontenjanları açıklandı. Buna göre, ön başvurular 15-26 Mart’ta alınacak, sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran’da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz’da açıklanacak. İtirazlar ise 2 Ağustos’ta sonuçlandırılacak. Atama tercihleri 1-6 Eylül’de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül’de duyurulacak. En çok atama yapılacak alanları ise 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, bin 938 kontenjanla İngilizce, bin 805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği oluşturdu. Fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanlarına ayrılan toplam kontenjanın bin 834 olması da dikkat çekti. Atama takviminin, 7 aylık sürece yayılması da öğretmenler ve eğitimciler tarafından tepkiyle karşılandı. Takvimin yayımlanmasının ardından sosyal medyadan tepki gösteren öğretmen adayları, “Ziya Selçuk istifa” ve “Öğretmenler için artık yoksunuz” gibi etiketlerle paylaşımlarda bulundu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, pandemi sürecinde 20 binin üzerinde öğretmenin emekli olduğunu, atanacak öğretmenlerin öğretmen açığını kapatmak bir yana, pandemi sürecinde emekli olan öğretmen sayısını bile karşılamadığını belirterek, “Çok sayıda öğretmen de yaz ayında emekli olacak. Bu atama, bu yılın emeklilerini bile karşılamaz” dedi. “Öğretmenler en ihtiyaç duyulan zamanda atanmayacaksa ne zaman atanacak?” sorusunu yönelten Yıldırım, ataması yapılacak öğretmenlerin en geç nisan başında öğrencilerle buluşması gerektiğine işaret ederek, “Bu durumu, eğitime verilen önemin ve ekonomik krizin yansıması olarak görüyoruz. 20 bin öğretmene maaş vermemek, erken başlatmamak için 7-8 ay sonraya işaret ediyorlar. Muhtemelen ekim ayında başlatmayı düşünüyorlar. MEB, öğretmen olmadan çocukların eğitim eksiğinin giderilemeyeceğinin farkında değil. Ek öğretmen alımı yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘İHTİYAÇ VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ’

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile Arapça gibi alanlara ayrılan kontenjanlara dikkat çeken Yıldırım, ders seçimi döneminde “öğrencilerin dini seçmeli derslere yönlendirildiğini” anımsatarak, “seçmeli derslerin asıl dersler gibi belirtildiğini ve bu şekilde dini derslere ilişkin öğretmenlere ihtiyaç varmış gibi gösterildiğini” vurguladı. “Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu dersler, fen bilimleri dersleri. Alınacak fazladan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle ne yapılacak? İdareci atamalarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri mi atanmaya çalışılacak?” sorusunu yöneltti. Yıldırım, akademik eğitim almak isteyen öğrencilere, seçmeli dersler aracılığıyla imam hatiplerdeki gibi dini dersler verdirilmeye çalışıldığını söyledi.