Bornova'ya Karadeniz'den kardeş

09 Ekim 2020 Cuma, 10:44

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün bir araya geldi. Taraftar kardeş şehir protokolünü düzenlenen törenle imza altına aldı.Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde onunu karşılayan ve hava kirliliği açısından büyük sorunlar yaşayan beldesi ile ilgili soruları içeren dosyayı Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a iletti. Başkan Akgün mevkidaşı İduğ’u Zonguldak’a da davet ederek kardeş şehir olmanın mutluluğunu pandemi dönemi bittikten sonra beldede törenlerle kutlayacaklarını söyledi.Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Çatalağzı ile kardeş şehir olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Adnan Akgün’e belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Kardeş şehir anlaşmasına Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Basın Konseyi yürütme kurulu üyesi Ali Ayaroğlu’da eşlik etti.