Borrell'den AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Şu anda olumlu bir durum yok. Şimdi daha iyi bir ortaklık ve komşuluk mu ortaya koyacağız, buna bakmanın zamanı" dedi.
Borrell, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerin gündeme geleceği hatırlatılarak, bu konudaki görüşleri sorulan Borrell, "Şu anda olumlu bir durum yok. Şimdi daha iyi bir ortaklık ve komşuluk mu ortaya koyacağız, buna bakmanın zamanı. Eğer bu mümkün değilse AB Konseyi bir karar almalı. Üyelerin hepsinin ortak kararı olmalı. AB'nin yaptırım rejimi tüm üyelerin onayını gerektiriyor. (10-11 Aralık’taki) Zirvenin sonucunu şimdiden bilemem. Ben sadece alternatifleri hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye’den çok fazla olumlu sinyal gördüğümüz söylenemez diyen Borrell, "Özellikle Kıbrıs konusunda, sondaj konusunda, Türk-Yunan istikşafi görüşmeleri de ilerlemiyor" diye konuştu.
"BU YARDIM TÜRK HÜKÜMETİ İÇİN DEĞİL"
Zirvede bu gelişmeler ışığında bir karara varmak durumunda olduklarını dile getiren Borrell, "Ben Türkiye ve AB’nin ortak çıkarlar paylaştığını düşünüyorum, özellikle iyi komşuluk ilişkilerinde. Türkiye orada duruyor ve duracak. Bölgesel amaçları var. Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anlamalıyız. Onlarla ilgilenmek ve onlara yardım etmek durumundayız. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Bu yardım Türk hükümeti için değil, Suriyeli sığınmacılar için" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE EŞİT ŞEKİLDE PAYLAŞILMASINI İSTİYOR'
Karasuları anlaşmazlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin karasularına saygı duyulması ve doğal kaynak gelirlerinin eşit şekilde paylaşılması gibi konuları çözmede daha iyi şekilde birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Borrell, aslında Türkiye'nin de doğal kaynak gelirlerinin eşit şekilde paylaşılmasını istediğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bunu dile getirdiğini belirtti.
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