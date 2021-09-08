Borsa düştü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,90 puan değer kaybetti.
Dün 1.454,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,43 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 1.455,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.444,26, en yüksek ise 1.457,27 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,21, teknoloji endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükseldi, 82'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası oldu.
DOLAR VE AVRO'DA SON DURUM
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3760 ve dolar/yen paritesi 110,2 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4620 liradan, avro 9,9970 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.797,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 72,1 dolardan işlem görüyor.
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