Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.348,08 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.348,08 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,36 ile ticaret oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,18 değer kaybederek 1.349,11 puandan kapandı.
SATIŞ BASKISINA NEDEN OLDU
Analistler, yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginliklerin piyasalarda satış baskısına neden olduğunu belirterek, yatırımcıların bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak sonuçları beklediğini kaydetti.
DİRENÇ KONUMUNDA
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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