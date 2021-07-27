Avro ve dolarda son durum (27 Temmuz 2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5620 liradan, avro 10,1080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,5600 liradan alınan dolar, 8,5620 liradan satılıyor. 10,1060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1150 lira olmuştu.
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