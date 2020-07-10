Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2.40'ı aştı

10 Temmuz 2020 Cuma, 16:28

Bazı ABD eyaletlerindeki rekor yeni koronavirüs vaka artışları piyasaları baskılamaya devam ederken, içeride 120,000 seviyelerine kadar yükselen BIST-100'de ise, gelen kâr realizasyonlarıyla Ayasofya kararıyla satışlar hızlandı.

BIST-100 endeksi iki gün önce 120,000 seviyelerine kadar yükselirken iki gündür gelen kâr satışlarıyla düşüşünü sürdürüyor.

Endeks saat 16:26'da yüzde 2.40 düşüşle 113.239 puandan hareket etti. Saat 17.24'te ise endeksteki kayıp yüzde 1.41 seviyesine indi.

Reuters'a açıklama yapan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, endekste satışların aslında kar satışı olarak başladığını belirterek "Bu satışta dünya piyasalarındaki risk algısının da payı var. Yüksek vaka sayıları devam ediyor. Ayrıca borsaya yeni giren yatırımcı kitlesinin de tecrübesiz olması panik satışına çeviriyor" dedi.

Erkan, endekste 113,500'ün aşağısında satış baskısının devam edebileceğini belirterek, Danıştay'ın Ayasofya kararının da hem yurtiçinde hem yurtdışında yakından izlendiğini kaydetti.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Türkiye Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili konunun kendi tasarrufundaki bir egemenlik meselesi olduğunu belirtiyor.

Ancak birçok ülke halihazırda müze olan Ayasofya'nın ibadete açılmaması gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

Son olarak UNESCO Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Dünya Mirası statüsünün gözden geçirilmesine yol açabileceğini açıkladı.