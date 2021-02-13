Borsa İstanbul’dan halka açılma şartlarında düzenleme
Borsa İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidilerek, “Halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı, Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL’ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL’ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL’ye yükseltildi.
Borsa İstanbul'un yayımladığı Kotasyon Yönergesi'nde değişikliğe gidildi.
Buna göre, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile Pay Piyasası’nda işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin arttırılması amacıyla, Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı, Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL’ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL’ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL’ye yükseltildi.
Ayrıca, Yıldız Pazar için yapılan başvuruda halka arz sonrasında “halka arz edilen payların piyasa değeri” şartı olarak asgari 500 milyon TL’nin sağlanamaması halinde başvuru kabul edilmeyecek.
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