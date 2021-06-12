Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı şef Cem Mansur yönetecek

12 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Borusan Sanat’ın her hafta değerli sanatçı ve toplulukları ağırladığı çevrimiçi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) konserleri 13 Haziran Pazar günü saat 11.30’da şef Cem Mansur yönetiminde yapılacak.

“BİFO & Cem Mansur” başlıklı konser, çevrimiçi ücretsiz olarak borusansanat.tv’de izleyicisi ile buluşacak. Konserde Ligeti, “Régi magyar társas táncok (Eski Macar Balo Dansları)”; Respighi, “Gli Ucelli” ve Stravinski; Pulcinella Süiti” eserlerini seslendirilecek. Konser öncesi saat 11.00’de başlayacak yayınında ise genç şef Nisan Ak borusansanat.tv’de olacak.