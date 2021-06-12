Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı şef Cem Mansur yönetecek
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 13 Haziran Pazar günü saat 11.30’da çevrimiçi olara konser düzenleyecek.
Borusan Sanat’ın her hafta değerli sanatçı ve toplulukları ağırladığı çevrimiçi Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) konserleri 13 Haziran Pazar günü saat 11.30’da şef Cem Mansur yönetiminde yapılacak.
“BİFO & Cem Mansur” başlıklı konser, çevrimiçi ücretsiz olarak borusansanat.tv’de izleyicisi ile buluşacak. Konserde Ligeti, “Régi magyar társas táncok (Eski Macar Balo Dansları)”; Respighi, “Gli Ucelli” ve Stravinski; Pulcinella Süiti” eserlerini seslendirilecek. Konser öncesi saat 11.00’de başlayacak yayınında ise genç şef Nisan Ak borusansanat.tv’de olacak.
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