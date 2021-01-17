Boşanmak istediği Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısına uğradı: 'Hapse kapatılmasını çok istiyorum'

17 Ocak 2021 Pazar, 17:28

Ukraynalı Anna Butim (28), 15 Ocak günü Bakırköy’de bir alışveriş merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Butim, yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu şüpheli Mesut Öztürkmen yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin intihara teşebbüs ve tehdit suçundan da kaydı olduğu ortaya çıktı. Mesut Öztürkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İKİ GÜN AVM’DE BEKLEDİ"

Yüzünde derin yaralar bulunan Butim, “Eski kocam yaptı. Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram’a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram’dan gördü. İki gün AVM’de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk” diye konuştu.

"BENİM SAÇIMI TUTTU, YÜZÜMÜ KESTİ"

Çok korktuğunu ifade eden Butim, “Denize doğru bakıyorduk. Arkamızda da çok insan vardı. O arkadan koşa koşa geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum” dedi.

Butim, Twitter hesabından da paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Boşanmak istediğim hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından falçata ile saldıraya uğradım.Yüzüm felçli kalacak. Ve beni hâlâ öldürmekle tehdit ediyor. Allahım lütfen beni koru."

