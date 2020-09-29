Boşanmak isteyen eşini ispirtoyla yakmakla tehdit eden zanlı: 'Sırtımı devlete dayadım'

29 Eylül 2020 Salı, 02:00

Ardahan’da yaşayan 6 çocuk annesi S.Ü (32), 1.5 yıl önce boşanma davası açtığı eşi E.Ü (48) tarafından şiddet gördüğünü belirterek “Uzaklaştırma kararı olmasına karşı defalarca ihlal yaptı. Beni ispirto ile yakacağını söylüyor. ‘Ben devlete sırtımı dayadım. Bana hiçbir şey olmaz. Sana neler yapacağım gör’ diye tehditlerini sürdürüyor. Ben çocuklarım için yaşamak istiyorum”dedi.

ÖLDÜRMESİ Mİ GEREKİYOR?

16 yıllık evliliği boyunca sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatan S.Ü., “Beni sürekli döverdi ve bağlayarak önüme ispirto dökerdi. İspirtonun üzerine su dökünce bile yanmaya devam etmesinden dolayı böyle şiddet uygulardı. Kaç kez silah çekti ve kafamı kesmeye çalıştı hatırlamıyorum. Son dönemde yediğim dayaklardan dolayı görme kaybı yaşamaya başlamıştım” dedi.

Eşinin şehit yakını olması nedeniyle devlet memuru yapıldığını söyleyen S.Ü., “Ben devlete sırtımı dayadım. Bana hiçbir şey olmaz. Sana neler yapacağım gör’ diyerek tehditlerini sürdürüyor. Annemin köpeğini zehirledi, ağabeyimin arabasını ispirto dökerek yaktı. Ceza alması için bizi öldürmesi mi gerekiyor” diye konuştu.

Büyük oğlunun eşinin yanında bulunduğunu söyleyen S.Ü., “16 yaşındaki çocuğu kötü işlerinde kullanıyor. Oğluma ağabeyimin camlarını kırdırdı. Gece yarısı çocuk sokakta tek başına dolaşıyor. Çocuğu tehdit ettiği için yanıma dönemiyor. Çocuklarıma zarar gelmesinden korkuyorum. Öldükten sonra 10 gün konuşulmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.