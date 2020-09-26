Boston Celtics pes etmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 121-108 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-2'ye getirdi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 121-108 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-2'ye getirdi.
NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edildi.
Celtics, Jayson Tatum'un 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı 121-108 kazanarak serideki ikinci galibiyetini aldı.
Final serisini 3-2'ye getiren Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı 8 ribaunt, Daniel Theis ve Kemba Walker ise 15'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Heat'te Goran Dragic'in 23, Duncan Robinson'ın 20 ve Jimmy Butler'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA play-off'larına yarın TSİ 04.00'de Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (3-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edilecek.
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama
- Özgür Özel'den Bakan Selçuk'a sert tepki
- Düğünde salgın önlemini hatırlatan polise sürgün
- Başkan Maçoğlu'ndan gözaltılara ilişkin açıklama
- Parkta yürürken 9 karatlık elmas buldu
- Burunlarından fitil fitil getireceğiz
Video Haberler
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- Hükümet'ten gözaltılara ilişkin ilk açıklama
- Özgür Özel'den Bakan Selçuk'a sert tepki
- Düğünde salgın önlemini hatırlatan polise sürgün
- Başkan Maçoğlu'ndan gözaltılara ilişkin açıklama
- Parkta yürürken 9 karatlık elmas buldu
- Burunlarından fitil fitil getireceğiz