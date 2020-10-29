Boston Maratonu yapılmayacak
Boston Atletizm Birliği, bu sene ve gelecek sene yapılacak Boston Maratonu’nun 2021 sonbaharına ertelendiğini açıkladı.
Boston Atletizm Birliği tarafından yapılan açıklamada, ertelenen maratonun bu sene yapılmayacağı, 2020 yılının sonuna kadar gelecek yılki tarihinin açıklanacağı belirtildi. Organizasyondan yapılan açıklamada maratonun koşulacağı bölgelerde vaka sayılarının artmasından dolayı toplu halde yapılacak etkinliklere izin verilmediği kaydedildi. Boston Atletizm Birliği CEO’su Boston Globe’da yer alan demecinde; ‘’ Maratonu bir sonraki sonbahara kaydırarak herkesin sağlığını korumak zorundaydık. Tekrar bir arada koşabilmemiz için sporcular ve organizasyonun destekçileriyle bir arada çalışmaya devam edeceğiz. ‘’ dedi.
Organizasyonun ayrıca, 2021 yılındaki uygulama planı üzerinde çalıştığı ve normal maraton uzunluğunu düşürebileceği ifade edildi. Geçtiğimiz ay düzenlen Londra Maratonu, pandemi sebebiyle iptal edilmişti. Ancak organizatörler yarışa katılmak isteyenlerin kendi seçecekleri bir bölgede maraton mesafesine uygun olarak belirledikleri pistte yarışa katılabileceklerini açıklamıştı. Düzenlenen sanal maraton sayesinde dünyanın her yerinden katılan sporcularla Londra Maratonu’na tarihinin en yüksek katılımı sağlanmıştı. Boston Globe’da yer alan haberde bu seneki yarışa 31 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı belirtildi. 124 yıldır nisan ayının üçüncü pazartesi günü düzenlenen Boston Maratonu’nda ilk kez bir yarış iptal edildi.
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