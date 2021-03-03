BOTAŞ Genel Müdürü: Avrupa’da en ucuz doğalgaz Türkiye'de

03 Mart 2021 Çarşamba, 11:40

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, vergiler, iletim ve dağıtım bedeli dahil 2,13 lira ile Avrupa’da en ucuz doğalgazın Türkiye’de olduğunu savundu. Özcan, “Konutlarda kullanılan doğalgazın metreküp fiyatları açısından en ucuz ülke Türkiye. Ülkemize fiyat olarak en yakın nokta ise Londra. Londra’daki fiyat bizim yaklaşık 2 katımız ve 4,2 lira. Ondan sonra 5,6 lira ile Bulgaristan geliyor. Almanya’da 6,6 lira, İtalya’da 7,7, Hollanda’da ise 10,13 lira” dedi.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ın KİT Üst Komisyonu toplantısında yaptığı sunumun ardından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel ise 2020 yılında doğalgaza yüzde 34.7, 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında ise yüzde 1 oranında zam geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Doğalgaz fiyatlarının ucuzluğu pahalılığı konusunda bir kıyaslama yapılacaksa o ülkelerdeki asgari ücreti de baz almalısınız. Londra’da bir metreküp doğalgazın TL cinsinden fiyatı 4,2 lira olabilir ancak İngiltere’deki bir asgari ücretli bir aylık maaşı ile 4 bin 80 metreküp doğalgaz alabiliyor. Yine Almanya’da bir asgari ücretli maaşıyla yaklaşık 2 bin 354 metreküp doğalgaz alabiliyor. Türkiye’de ise bir asgari ücretlinin maaşı ile ancak 1.326 metreküp doğalgaz kullanılabiliyor. Yani en yakın rakibimiz İngiltere’nin ancak dörtte biri oranında doğalgaz alabiliyor asgari ücretli. O yüzden, doğal gaz fiyatları Türkiye'de ucuz gibi görünüyor ama maaşlarla kıyasladığı zaman oldukça yüksek.”

ARAÇ KİRALAMAYA 26.2 MİLYON ÖDENDİ

BOTAŞ’ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu toplantısında BOTAŞ’ın 2019 yılında kiralık araçlara ödediği 26.2 milyon liralık ücret de gündeme geldi. Konuyla ilgili söz alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “2016-2017 bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü taşıt araç kiralamalarında da sıkıntılar vardı, o dönemde de dile getirmiştim ben araç kiralamalarını. Şimdi de çok sayıda aracın kiralandığını görüyorum ve ‘Bazı arazi şartlarında çalışıyoruz.’ diye söyleniyor ama son derece lüks 4×4 cipleri kullandığınız bilgileri geliyor benim kulağıma. 2017'de 89 araç kiralanmış, 13 milyon 895 bin lira ödenmiş. 2018'de 115'e çıkmış bu araç sayısı, 12 milyon 41 bin lira ödemişsiniz, sayı artmış, 2018'de ödenen tutar düşmüş. Nasıl oldu onu bilmiyorum ama bir şekliyle 2017 ile 2018 arasında araç sayısı artarken ödediğiniz rakam düşmüş. 2019'da ise araç kiralamaya ödenen tutar bir önceki yıla göre 2 kattan fazla artmış, 26 milyon 245 bin liraya çıkmış. Yani öncelikle, 2017'de 89 araç için 13,8 milyon TL ödenirken 2018'de daha fazla sayıda araca 12 milyon TL ödemek nasıl bir şey! Araçların acaba tipleri mi değişti? Merak ediyorum, hangi araçlar onlar. 2017'de neden daha fazla ödeme yapıldı? 2018'de araç kiralama işini hangi firmadan hangi usulle gerçekleştirdiniz? 2019'da kaç araç kiraladınız? 2020'de araç kiralamasına ve kaç araç kiralamaya ne kadar ödeme yapıldı? Kaç araç kiralandı ve ne kadar yapıldı, 2020'yi de merak ediyorum” diye sordu.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ise 2018 yılında daha fazla araç kiralanmasına rağmen daha az ücret ödenmesinin o yıl ikinci el araç kiralamalarından kaynaklandığını söyledi. Özcan, “Araç kiralamada inanın çok hassasiyet gösteriyoruz. Kullandığımız araçların çoğunluğu 4x4 ancak piyasada en ucuza tedarik edilebilen bir markayı tercih ediyoruz. Araç kiralama ihalelerimiz de açık ve şeffaf olarak yapılıyor” dedi.



