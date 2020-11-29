Böyle olur 'şahsım devleti'nin kaymakamı!

29 Kasım 2020 Pazar, 15:11

AKP Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AKP Kastamonu İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan kongrede yeniden il başkanlığına seçildi.

Yeniden seçimini tebrik etmek üzere Ünlü'ye AKP'li Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ve AKP Azdavay İlçe Başkanı Mehmet Özdemir ziyarette bulundu. Ancak Ünlü'ye 'hayırlı olsun'a gelen ziyaretçiler arasında AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanı ile birlikte Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan da yer aldı.

Kaymakam Aydoğan'ın bu ziyareti CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in tepkisini çekti. Erbilgin, ziyaretin fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Böyle olur ŞAHSIM devletinin kaymakamı!

Devlet adamı olmak ile kaymakam olmak arasında çok fark var.

Biz kaymakam olamaz demedik...

Liyakat devleti temsil edenlerin herkese eşit ve adil bir mesafede olmasıdır."