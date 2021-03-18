Boynundan vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan kişi hayatını kaybetti

18 Mart 2021 Perşembe, 07:21

İddiaya göre, dün saat 05.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler bir yaralı bırakarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boynuna isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandığı öğrenilen ve hastanede hayatını kaybeden kişinin Atakan İldem olduğu belirlendi. İldem'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İldem'i vurup, hastane bahçesine bıraktıktan sonra kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. İldem'in cenazesi, dün öğle saatlerinde yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

