Bozcaada Caz Festivali için geri sayım başladı!
5. Bozcaada Caz Festivali 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Festival, müzik içeriğiyle ve disiplinlerarası “Keşif” programıyla fiziksel olarak Bozcaada’da ve çevrimiçi platformunda düzenlenecek. Festivalin detayları daha sonra duyurulacak.
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