Bozcaada Caz Festivali için geri sayım başladı!

5. Bozcaada Caz Festivali 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 02:00
Bozcaada Caz Festivali için geri sayım başladı!
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Festival, müzik içeriğiyle ve disiplinlerarası “Keşif” programıyla fiziksel olarak Bozcaada’da ve çevrimiçi platformunda düzenlenecek. Festivalin detayları daha sonra duyurulacak. 


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