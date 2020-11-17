Bozcaada'ya girişler, HES koduyla yapılacak

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm bölgesi Bozcaada ilçesine girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.

DHA
17 Kasım 2020 Salı, 12:55
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Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi.

Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.


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