Bozcaada'ya girişler, HES koduyla yapılacak
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm bölgesi Bozcaada ilçesine girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.
Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi.
Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.
Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.
17 Kasım 2020 tarihinden itibaren (yarın) Geyikli yük iskelesinden Feribot'a binişlerde HES kodu uygulamasına başlanacaktır.Bozcaada ya yolculuk yapacak yolcuların HES kodu alması önemle duyurulur.#bozcaada @gestaskurumsal pic.twitter.com/H2uswetqH3— Bozcaada Belediyesi (@bozcaada_bld) November 16, 2020
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- İBB'den yeni koronavirüs kararları
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- Erdoğan'ın bir daha o ifadeyi kullanacağını sanmıyorum
Video Haberler
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
- Flaş çağrı: Okullarda ara tatil uzatılsın!
- Manzarayı seyrederken bir anda dehşeti yaşadı
- Mezar taşı ustası çakmaklara yazdığı mesajla uyardı
- Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...
- Sipariş getiren kurye, apartmanda idrarını yaptı
- Cami hoparlöründen 'koronavirüsüm' anonsu
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Canlı yayına damga vuran Kanal İstanbul tepkisi!
- çArşı 'sömürüye' karşı
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- İBB'den yeni koronavirüs kararları
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- Erdoğan'ın bir daha o ifadeyi kullanacağını sanmıyorum