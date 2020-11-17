Bozcaada'ya girişler, HES koduyla yapılacak

Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi.

Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.

17 Kasım 2020 tarihinden itibaren (yarın) Geyikli yük iskelesinden Feribot'a binişlerde HES kodu uygulamasına başlanacaktır.Bozcaada ya yolculuk yapacak yolcuların HES kodu alması önemle duyurulur.#bozcaada @gestaskurumsal pic.twitter.com/H2uswetqH3