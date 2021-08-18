Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, "taksirle ölüme veya yaralamaya neden olmak" suçundan tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 21:48
Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı için gözaltına alınan Mehmet Özkan tutuklandı.

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnebolu ilçesine getirildi.

Buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesi'ne götürülen Özkan, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme veya yaralamaya neden olmak" suçundan tutuklandı.

Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlı dün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.


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