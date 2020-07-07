"Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı"
Amerikan basın kuruluşu CNN, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüse yakalandığını öne sürdü. Bolsonaro'nun belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdığı öğrenildi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun virüse yakalandığı iddia edildi. 65 yaşındaki Bolsonaro’nun korona belirtileri gösterdiği belirtilirken, kesin teşhis koyulabilmesi için korona testi uygulandığı ifade edildi.
Testin sonuçları henüz açıklanmazken CNN Brezilya, başkanın durumuyla ilgili detaylara ulaştı.
ATEŞİ 38’İN ÜZERİNE ÇIKTI
Bolsonaro’nun ateşinin 38 ve üzerinde seyrettiği, bunun neticesinde hidroksiklorokin ilacı aldığı vurgulandı.
Sözcü'de yer alan habere göre, daha önce de pek çok kez test yaptıran Bolsonaro’nun sonuçları negatif çıkmıştı. Başkanın belirtiler göstermesi üzerine bu hafta uygulayacağı görüşme programı da iptal edildi.
Worldometers’ın verilerine göre Brezilya’da bugüne dek 1.6 milyon kişiye korona teşhisi koyulurken, 65 bin 500’den fazla insan da hayatını kaybetti.
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