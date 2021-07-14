Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan Bolsonaro'nun durumuyla ilgili açıklama
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan resmi açıklama yapıldı.
Brezilya’da açıklamalarıyla tepki çeken Bolsonaro’nun şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bolsonaro’nun hastaneye yattığı doğrulandı. Açıklamada, Bolsonaro'nun Brasilia'daki askeri hastaneye gittiği, gerekli tetkiklerin yapıldığı ve 24 ila 48 saat arasında gözlem altında tutulmasının beklendiği aktarıldı.
Bolsonaro 2018 yılında seçim kampanyası döneminde bıçaklı saldırıya uğramıştı.
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