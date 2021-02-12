Brezilya'dan "Amazon mutasyonu" açıklaması
Brezilya Sağlık Bakanı, koronavirüsün ülkede ortaya çıkan ve ‘Amazon Mutasyonu’ olarak bilinen yeni varyantın 3 kat daha bulaşıcı olabileceğini söyledi.
Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, Amazonlar'da koronavirüsün yeni bir türünün tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı kesin bir çalışma olmamakla birlikte yeni mutasyonun 3 kat daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi. Bakan aynı zamanda yapılan testlerde mevcut aşıların, mutasyona karşı etkili olduğunu da belirtti.
DAHA BULAŞICI
Sao Paulo Üniversitesi profesörü İmmünolog Ester Sabino liderliğindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, ocak ayında yaptıkları çalışmada Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Manaus kentinde Covid-19 testlerinden genomik verileri topladı.
Yapılan çalışma sonucunda, vakaların yüzde 42'sinin Kent ve Güney Afrika mutasyonlara benzer yeni bir mutasyonun olduğunu tespit etti. Sabina, çalışma sonuçlarını hakkında yaptığı açıklamada bulunan mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu söyledi.
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