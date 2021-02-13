Bridgerton'ın Anthony'si ikinci sezona dair ipuçları verdi

13 Şubat 2021 Cumartesi, 04:00

Lord Anthony Bridgerton karakterini canlandıran oyuncu dizinin merakla beklenen ikinci sezonuna dair yorumlarda bulundu.

Indepdent Türkçe'nin People'dan aktardığı habere göre 32 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Bridgerton'ın şaşaalı görünümünün mümkün olan en iyi şekilde daha belirgin hale geleceğini hissediyorum. Çılgınca ve muhteşem. Ayrıca bu dizide tanıtılacak pek çok parlak karakter olacak ve yalnızca Anthony'nin hikayesinin detaylarına inmeyeceğiz. Shonda (Rhimes) ve Chris'in (Van Dusen) kurduğu sağlam evren yıkıcı bir şekilde sınırlarını genişletecek ve onları zorlamaya devam edecek.

Bailey ayrıca, "Sanırım herkesin sevdiği şeylerden biraz daha fazla olacak" diye belirtti. Ünlü oyuncu pek çok karaktere dair bir sürü sürpriz yumurta olacağını söyledi ve "arılara dikkat edin" dedi.

Julia Quinn'in kitaplarından uyarlanan dizide arılar özel bir öneme sahip ve pek çok sahnede gizlice yerleştirilmiş arılar bulunduğu biliniyor.

Rege-Jean Page ve Phoebe Dynevor'ın başrollerinde yer aldığı dizi kısa süre önce seks sahnelerinin porno sitelerine düşmesiyle gündeme gelmişti.