BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Deniz Gezmiş'li mesaj

11 Haziran 2020 Perşembe, 13:19

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş 14 Nisan'da Covid-19 nedeniyle vefat etmişti.

Baş’ın vefatının ardından Bağımsız Türkiye Partisi’nde Genel Başkanlık görevine getirilen 29 yaşındaki oğlu Hüseyin Baş ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Partisinin İstanbul il başkanlığındaki toplantıda konuşan Hüseyin Baş, “kendisini Deniz Gezmiş gibi Türkiye’nin bağımsızlığına adadığını” söyledi.

"ZOR GÜNLER YAŞADIK"

BTP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki basın toplantısına ilk olarak babası Haydar Baş’ı anarak başlayan Hüseyin Baş, ”Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş için başsağlığı dileyen, yanımızda olan, desteklerini belirten tüm dostlarımıza tekrar huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. Türk milletinin de başı sağ olsun. Zor günler yaşadık, bizim için acı günlerdi ancak biz çalışmalarımıza Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve geleceği için devam etmekteyiz. 2002 ruhu ile 2020 yılında tüm çalışmalarımız tüm hızıyla, tüm teşkilatımızla aynen devam etmektedir” dedi.

"DENİZ GEZMİŞ GİBİ BEN DE KENDİMİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIĞINA ADIYORUM"

Türkiye’deki devrimci hareketin sembol isimlerinden olan ve 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş’in ölmeden önce sarfettiği sözlerine atıf yaparak, şu mesajı verdi:

“Biz genciz, dinamiğiz, çağdaşız, medeniyet sahibiyiz, tüm kültürümüze, tarihimize, değerlerimize bağlıyız, ciddi bir birikime sahibiz. Dünyanın en genç genel başkanlarından biri olarak ’24 yaşında kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına adıyorum’ diyen Deniz Gezmiş gibi ben de kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına adıyorum. Bu noktada gençlere şunu söylemek istiyorum: Senin bir hayalin var ve o hayali birlikte gerçekleştireceğiz”

"SİZE NE OLUYOR DA BUGÜN ÇOKLU BARO DİYORSUNUZ"

Kendisi de bir avukat olan Hüseyin Baş son dönemde baro sistemi ile ilgili düşünülen değişikliklerle ilgili de partisinin görüşünü şöyle açıkladı: “Bugün tek bayrak, tek vatan, tek millet diyen bir anlayış ve bunun uğruna adeta demokratik krallığı dikta eden bir anlayış, size ne oluyor da bugün çoklu baro diyorsunuz. BTP olarak ‘tek baro’nun arkasında olduğumuzu hukukçu kimliğimle ifade etmek istiyorum.”