BTSO Başkanı İbrahim Burkay iyimser: artık fırsatlara odaklanacağız

29 Aralık 2020 Salı, 06:00

Burkay’a göre 2021 pandemiden çıkışta fırsatlara odaklanılacak bir yıl olacak. Burkay, “2021 yılında tedarik zincirlerinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz” diyor.

Ekonomide 2020’de yaşananlar ve 2021 beklentilerini değerlendiren İbrahim Burkay, 2020’ye iyimser başladıklarını hatırlattı. Ancak Çin’de başlayan, ardından tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını ile dengelerin bozulduğunu söyleyen Burkay, tüm dünya ekonomisinin son yüzyılın en sert daralması ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Burkay, Bursa’da da 2020’de kısıtlamalar ile ekonomide sert bir daralma yaşandığını belirtti. Üçüncü çeyrekte ise yurtiçi ve yurtdışında iktisadi faaliyetlere hızlı dönüş yaşandığını belirten Burkay, “BTSO olarak virüsün etkisini gösterdiği ilk günden itibaren 46 bin üyemizi ve çalışanlarımızı pandeminin etkilerinden korumak amacıyla harekete geçen öncü kurumlar arasında yer aldık” dedi.