03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:33

Kadın cinayetlerinin önüne geçilemediği Türkiye'de kadınlar katledilmeye devam ederken, 'ölmek istemiyoruz' feryatları gelmeye devam ediyor.

İstanbul Esenler'de yaşayan iki çocuk annesi Seyhan Önem (33) 2018 yılında boşandığı eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Twitter'dan sesini duyurmaya çalışan Önem, "Ben 2 çocuk annesi olarak ölmekten çok korkuyorum. Korktuğum için 1 aydır evden dışarı çıkmıyorum. Benim can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum, belkide bunlar son mesajlarım" diyerek yardım çağrısında bulundu.

"Bu ay öldürülen 37. ya da 38. kadın olmak istemiyorum" diyen kadın, "Şikayetlerimi yaptım. Ailemde şikayetçi oldu. Şahıs hâlâ ifade vermeye bile gitmemiş. Ayrıca bağlı bulunduğu karakol tarafından şahısa benim ifademin örneğini vermişler. Bununda yasal olmadığını biliyorum. Bir çok şahidim var. Bu şahıs bana 2 seçenek sunuyor. Ya döneceğim ya öleceğim.Lütfen yardım edin" dedi.



Önem, eski eşinden aldığı tehdit mesajlarını ve şikayet dilekçisine de paylaşımlarına ekledi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK, ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Önem yaşadıklarını şöyle anlattı:

Merhaba ben Seyhan Önem 33 yaşındayım İstanbul/Esenler'de oturuyorum. Eşimden 2018'de boşandıktan sonra yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. Boşandıktan sonra bana sürekli psikolojik şiddet uyguladı. Çocuklarımın zarar görmemesi için her şeyi kabul ettim.

Eski eşim tarafından sürekli ölüm tehditleri alıyorum ve ailemi sürekli rahatsız ediyorlar.

1 Temmuz 2020 günü beni arayarak, gelip evden alacağını, eve zorla girecek ve kapıyı açtıracak çevresi olduğunu söyledi. Aldıktan sonra döve döve merdivenlerden indireceğini ve ecelime götüreceğini belirtti.

Bu olay olduktan sonra hemen polisi aradım, polis ekipleriyle beraber karakola geçerek şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı aldırdım. O günden beri evde hapis hayatı yaşamaktayım.

Ertesi gün apartmanda ki komşuların zillerini çalarak apartman kapısını açtırdı ve kapıdan tehditlerde bulundu. Ayakkabılarımı da çalarak aşağı indi ve balkondan baktığımda ayakkabılarımı göstererek bana nasıl ulaştığını gösterdi.

4 Temmuz 2020 günü kapımda saatlerce oturdu. Ailemi ve beni arayarak gözdağı vermeye devam etti. Bende balkondan kapımda olduğu görüntüleri, arabasını vs. video kaydına aldım.

22 Temmuzda doğum günü kutlayacağımız için çocuklarım bendeydi. Beni çocukları bahane ederek aradı ve ona geri dönmemi istedi. Geri dönmeyeceğimi belirtince gece 03:00 saatlerinde çocukları almaya geldi. Buraya gelmeden önce anneme gitti.

Sonrasında bayramın 1. gününe kadar çocuklarımın sesini dahi duymadım. Bayramın 1.günü oğlum aradı ve babasının benimle konuşmak istediğini söyledi. Konuştuğumda çocukları kullanmayacağını ve onları gidip alabileceğimi söyledi.

Kanunen bayramın 2.günü saat 10:00'dan 3.günü saat 17:00'ye kadar çocukları alma hakkım olduğu için sabah 10'da çocukları almaya gittim. Eve döndüğümüzde tekrar aradı ve sosyal medyadan kendisiyle arkadaş olmamı istedi.

Bu kadar şey yaşandıktan sonra akşam ablamın eşini arayarak beni evden bile gelip alabileceğini, 3 ay geçsede enseleyeceğini ama yine de öldüreceğini belirtti. Ayrıca 2 Ağustos günü kardeşi tarafından mesajlar aldım.

Ben 2 çocuk annesi olarak ölmekten çok korkuyorum. Korktuğum için 1 aydır evden dışarı çıkmıyorum. Benim can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım."