Bu buluşmanın ‘Bahanesi Çok’

04 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Kahve, eğer içmenin önünde bir engel yoksa herkesin hayatında önemli bir yer tutuyor. Güne kahveyle başlanır, öğlen keyif kahvesi içilir, aile ziyaretlerinde, buluşmalarda kahvenin yeri her zaman ayrıdır.

Türk kahvesinin UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası kabul edildiği gün olan 5 Aralık, her sene Türk Kahvesi Günü olarak kutlanıyor. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği de Arçelik’in ana sponsorluğunda yarın saat 11.00’de herkesin katılımına açık çevrimiçi bir buluşma düzenleyecek. “Bahanesi Çok” sloganıyla düzenlenen Türk Kahvesi Günü buluşması öncesi dün Aret Vartanyan’ın moderatörlüğünde çevrimiçi bir basın buluşması düzenlendi.

Buluşmada Vartanyan başta olmak üzere, sektörün önde gelen temsilcilerinden Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Serim, Türk kahvesinin geçmişinden ve UNESCO’nun Kültürel Miras olarak kabul etmesinden bahsetti. Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi de Türk kahvesinin hayatlardaki öneminden ve yapılan çalışmalardan söz etti.

Katılımcılar da kendi hayatlarında kahvenin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu anlattı. Dünkü buluşmada bir sürprizin de haberi verildi. Sevilen şarkıcı Kalben’in kahveyle alakalı bir türküyü yeniden yorumladığı açıklandı. Şarkının ismi ise sürpriz olarak yarınki buluşmaya saklandı. Buluşma yarın, yine Vartanyan’ın moderatörlüğünde “Türk Kahvesinin Geleceği” konulu panelle açılacak.

Sektörün önde gelen isimleri Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Serim, gastronomi yazarı Cenk Girginol, Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı ile Arçelik Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Kürşat Coşkun panelin konuşmacıları arasında yer alıyor. Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ve Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ise Anadolu’daki kahve ritüelleri üzerine bir söyleşi yapacak.

Kocatepe Kahve sponsorluğundaysa Prof.Dr. Hamdi Akan ve Osman Serim “Kahve ve Sağlık” konusunu ele alacak. Yarın aktif olacak link şöyle: “http://www. arcelikperakendetv.net/canli/bahanesicok”