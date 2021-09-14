Bu festival 'evcil hayvanlar' için: Pet’n Play Bebek Parkı'nda
Sokakta yaşayan hayvanların klinik ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projesi olan Pet’n Play, Caddebostan sahilinin ardından bu kez de Bebek Parkı’nda yapılacak.
Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali ''Pet’N Play'', birbirinden farklı etkinlikler ve sürprizler ile 24-25-26 Eylül’de Bebek Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş. desteğiyle gerçekleşecek.
Festivalde, katılımcılara uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar, konserler, açık hava sineması ve tüm gün müzik ve eğlence eşlik edecek.
ELDE EDİLEN GELİRLE BAĞIŞ YAPILACAK
Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı festivalden elde edilecek gelirle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.
Pet’N Play’e dair tüm detaylara @petnplayofficial instagram adresi üzerinden ulaşılabilir.
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