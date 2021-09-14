Bu festival 'evcil hayvanlar' için: Pet’n Play Bebek Parkı'nda

14 Eylül 2021 Salı, 15:16

Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali ''Pet’N Play'', birbirinden farklı etkinlikler ve sürprizler ile 24-25-26 Eylül’de Bebek Parkı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş. desteğiyle gerçekleşecek.

Festivalde, katılımcılara uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar, konserler, açık hava sineması ve tüm gün müzik ve eğlence eşlik edecek.

ELDE EDİLEN GELİRLE BAĞIŞ YAPILACAK

Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı festivalden elde edilecek gelirle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.

Pet’N Play’e dair tüm detaylara @petnplayofficial instagram adresi üzerinden ulaşılabilir.