Bu gurur Eczacıbaşı'nın!
Allianz MTV Stuttgart: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3
2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap açılış maçında Alman temsilci Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Salon: Yantarny Kaliningrad
Hakemler: Wim Cambre, Sonja Simonovska
Allianz MTV Stuttgart: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Papafotiou, Koskelo (L), Segura, Grozer, Kastner
Eczacıbaşı VitrA: Beyza, Mirkovic, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Fatma, Elif
Setler: 2-3 (32-30, 23-25, 25-22, 14-25, 9-15)
Süre: 150 dakika (36, 50, 27, 23, 14)
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