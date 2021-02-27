Bu gurur Fernando Muslera’nın

27 Şubat 2021 Cumartesi, 18:52

Galatasaray ile Süper Lig’de 300. maçına çıkan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’ya BB Erzurumspor maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim plaket verdi.

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla maçta forma giyen yabancı oyuncu (vatandaşlık değiştirmeden) olarak BB Erzurumspor karşılaşmasıyla ligde 300. müsabakasına çıktı.

Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uruguaylı file bekçisine kulüp adına plaket verdi.



