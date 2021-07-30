Bu hafta 8 film vizyona girecek

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

- Jungle Cruise: Jaume Collet-Serra'nın yönettiği filmin başrolünde Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jesse Plemons ve Jack Whitehall'ın oynıyor. Üç boyutlu olarak da izlenebilen film, bir nehir gemisi kaptanı olan Frank ile sonsuz şifa kudretine sahip Hayat Ağacı'nı aramakta olan bilim insanı Lily'nin, vahşi yaşamdan doğaüstü varlıklara pek çok zorluklarla karşılaştıkları macerayı anlatıyor.

- The Suicide Squad: İntihar Timi: James Gunn'ın yönettiği “süper kahraman” filminin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman ve Alice Braga gibi ünlü isimler yer alıyor.

- Düşkapanı: Korku ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Kerry Harris üstleniyor. Film, üvey çocuğu Josh ile taşra evlerinde bir süre yalnız kalan Gail'in, Josh'ın komşuların evinden mistik bir tılsımı alması sonrası üstesinden gelmesi gereken esrarengiz olayları konu ediniyor.

- Mainstream: Gia Coppola’nın yönettği komedi ve dram filminin başrollerinde Maya Hawke ve Andrew Garfield gibi isimler yer alıyor. Film, YouTube'da sergilediği performansıyla ilgi toplayan Link ve arkadaşlarının, fenomen olma yolunda ilerlerken kendi kişiliklerinden uzaklaşmaları ve aralarında gelişen çatışmaları ele alıyor.

- Lübnan Semaları: Chloe Mazlo'nun yönettiği dram filminin konusu şöyle: “1950’lerde genç bir kadın olan Alice, sıkıcı anavatanı İsviçre'den ayrılarak güneşli ve hayat dolu Lübnan'a gider. Orada, ilk Lübnanlıyı uzaya göndermek isteyen hayalperest bir astrofizikçi olan Joseph'e aşık olur. Fakat mutlulukla geçen birkaç yılın ardından çıkan iç savaş, işleri tersine çevirir.”

- Uzun Aşkın Kısası: Haftanın romantik komedi filmlerinden biri olan “Uzun Aşkın Kısası”nı Josh Lawson yönetiyor.

- Uzak Ülke: Erkan Yazıcı’nın yönettiği filmin başrollerinde Haydar Şişman ve Abdurrahman Gönan oynuyor. Film, Trabzon Rum'u Paris ile Binbaşı Osman arasında yaşananları konu alıyor.

- Bize Müsaade: Filmin yönetmenliğini Giray Altınok yaparken başrollerde Sami Aksu, Fırat Albayram ve Fatih Al gibi isimler yer alıyor. Film, biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan televizyon sektöründen üç yakın arkadaşın başından geçenleri anlatıyor.